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العراق.. مقتل 5 متظاهرين وإحراق مقرات حكومية

العراق.. مقتل 5 متظاهرين وإحراق مقرات حكومية
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تواصل – وكالات:

قُتل أربعة متظاهرين ومنتسب من الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، مع تطورات دامية شهدتها التظاهرات الشعبية في عموم محافظات وسط، وجنوب العراق، مع العاصمة بغداد.

وبحسب وكالة “سبوتنيك” للأنباء أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في تصريح، أن الحصيلة الأولية لضحايا قمع التظاهرات في محافظة ذي قار، بلغت 5 قتلى أحدهم منتسب من القوات الأمنية، وأكثر من 40 جريحا.

وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، إحراق مكتب الاستعلامات والكرفانات داخل مبنى المحافظة، وسط المدينة، مع وجود مدنيين يحملون السلاح.

وكشف البياتي، عن اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، منوها إلى عمليات حرق طالت مقر إحدى الأحزاب، وكذلك بعض الأضرار لمبنى شركة أور، ونقابة المهندسين المحاذيات إلى بناية المحافظة.

وأكمل، كما شهدت أقضية الشطرة والرفاعي، في ذي قار، تظاهرات مساء هذا اليوم، وتم إنهائها من قبل قوات الجيش، وقوات مكافحة الإرهاب، وإعلان منع التجوال في المحافظة.

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