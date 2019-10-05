مأساة.. وفاة رضيع داخل زنزانة ببريطانيا جراء الإهمال

تواصل – وكالات:

شرعت الشرطة البريطانية بالتحقيق في ولادة امرأة داخل زنزانتها في أكبر سجن في البلاد أواخر سبتمبر الماضي، إذ لم تجد من يساعدها على إنقاذ رضيعها الذي كان ضحية إهمال المسؤولين عن السجن.

وتعود التفاصيل إلى أن السجينة دخلت المخاض في الساعات الأولى من يوم الجمعة، 27 سبتمبر الماضي، وهي داخل زنزانتها في سجن الإناث الواقع في ضواحي آشفورد في مقاطعة ميدلسكس جنوب غربي إنجلترا.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فقد كانت المرأة وحدها في زنزانتها عندما أنجبت الرضيع، ولم تكن هناك استجابة من السجانين للحالة التي كانت تمر بها السجينة.