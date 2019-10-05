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غداً.. «التعليم» تحتفي باليوم العالمي للمعلم

غداً.. «التعليم» تحتفي باليوم العالمي للمعلم
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التعليم، أنها ستشارك يوم غد الأحد، برعاية الوزير، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار “المعلمون الشباب: مستقبل المهنة”.

وتتضمن احتفالية وزارة التعليم ورش عمل، وندوة تعريفية تؤكد من خلالها على دور المعلم وأهميته في صناعة وبناء أجيال المستقبل، وتستذكر عظم الرسالة التي يحملها، ويسهم فيها في مجالات التنمية الوطنية المختلفة.

كما تعكس من خلال الورش والفعاليات المقامة التطلعات المستقبلية التي تسعى الوزارة جاهدة من خلال معلميها للعمل على تطويرها؛ بما يحقق قيمة مضافة، ويحسّن من نواتج التعلم.

يذكر أن اليوم العالمي للمعلمين ينظم سنويًا، بتاريخ 5 أكتوبر منذ العام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.

وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولى وتدريبهم اللاحق، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.

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