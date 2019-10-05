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«الطيران المدني»: 75% نسبة رضا المسافرين خلال «سبتمبر»

«الطيران المدني»: 75% نسبة رضا المسافرين خلال «سبتمبر»
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر سبتمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، شارك فيها أكثر من 400 ألف مسافر، وارتفعت نسبة رضا المسافرين في شهر سبتمبر حيث وصلت إلى 75% مقارنة بشهر اغسطس الماضي والتي بلغت فيه النسبة 72%.
وسجل كلا من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفاعاً في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة, حيث بلغت النسبة 79%، كما ارتفعت نسبة الرضا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لتصل إلى 76%، بينما جاءت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مرتفعة عن شهر اغسطس الماضي حيث وصلت في شهر سبتمبر إلى 60%.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.
وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

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