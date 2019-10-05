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«نافذة خاصة» لتسهيل إجراءات السفر للمُعلمين والمعلمات في مطار بيشة

«نافذة خاصة» لتسهيل إجراءات السفر للمُعلمين والمعلمات في مطار بيشة
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تواصل – بيشة:

احتفى مطار بيشة بالمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي بطريقة وجدت استحسان المعلمين، حيث أطلقت إدارة المطار بالتعاون مع مكتب الخطوط السعودية للطيران في بيشة خدمة جديدة بهدف تسهيل وتيسير إجراءات السفر للمعلمين والمعلمات، وتمثلت هذه الخدمة في تخصيص “نافذة خاصة ” للمعلمين والمعلمات لإنهاء إجراءات سفرهم بصورة سهلة وسريعة.

وهنأت إدارة المطار المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة ” اليوم العالمي للمعلم” بوضعها رسالة تهنئة صوتية في جميع صالات المطار وداخل الطائرات.

وتفاعلت قطاعات واسعة من المعلمين والمعلمات مع هذه المبادرة المتميزة مثمنين دور القائمين على أمرها، كما قدم المعلمون شكرهم لإدارة المطار والخطوط السعودية على هذا التقدير الخاص خلال اليوم العالمي للمعلم.

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