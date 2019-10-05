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ارتكبوا 27 جريمة.. الإطاحة بعصابة «الباكستانيين الـ 11» بالرياض
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (11 شخصاً من الجنسية الباكستانية / تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع).

وأوضح متحدث شرطة العاصمة، أن ذلك جاء بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة من المحلات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.

وأفاد المقدم التويجري أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم لـ27 جريمة جاوزت قيمة المسروقات بها (205.000) ريال، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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