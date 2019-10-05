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شاب يحاول قتل نفسه بالباحة.. ويتعرض لإصابات خطيرة بسبب «انقطاع الحبل»
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تواصل – الباحة:

أصيب شاب ثلاثيني بالباحة – اليوم السبت – بإصابات بليغة وكسور خطيرة بسبب سقوطه من فوق أحد الجسور، وقد باشرت الجهات الأمنية موقع الحادث.

وأوضحت مصادر أنه عند مباشرة الجهات ذات العلاقة للحادث اتضح أن الشاب ربط نفسه محاولاً إيذاءها فانقطع الحبل وسقط فتعرض لإصابات خطيرة ومتعددة في الوجه وأعضاء الجسم الأخرى وتولت فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة الحادثة.

إلى ذلك أكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس تعرُّض مواطن لمحاولة انتحار من أعلى جسر نزول رغدان وذلك بربط حبل في عنقه في سياج الجسر؛ ما أدى إلى انقطاع الحبل وسقوطه أسفل الجسر نتج عن السقوط إصابة في أسفل الظهر، وكذلك في الأرجل وإصابة في الرأس، ونقل عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وسلم الحادث للشرطة.

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