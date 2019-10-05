شاب يستخدم سيفًا وساطورًا ضد أسرته ويهاجم دورية أمنية.. تفاصيل الواقعة

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تواصل – الطائف:

تمكن رجال دوريات الأمن في محافظة الطائف، من السيطرة على شاب كان بحالة غير طبيعية، وفي هيجان شديد، وقد احتجز أسرته في المنزل وهددهم بسيف وساطور كان يحملهما محاولاً الاعتداء عليهم، وتم ضبطه بعد أن حطم زجاج الدورية، وسُلم للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتعود التفاصيل إلى أن أحد الأشخاص الذي كان في حالة غير طبيعية هدد أسرته داخل المنزل في شمال محافظة الطائف، بعد أن واجههم بسيف وساطور، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية ممثلة في دوريات الأمن للحضور بموقع الحالة، حينها خرج المطلوب من المنزل حاملاً السيف والساطور، وشاهد رجال الأمن، وعندما تأكد من تسلحهم عاد للمنزل مغلقًا الباب، واستمرار تهديده أسرته.

وقالت مصادر إن المطلوب كان قد خرج مرة ثانية من المنزل، وتم ضبطه والسيطرة عليه، وإنهاء احتجازه لأسرته، بعد أن كان قد حطم زجاج الدورية، ثم جرى تسليمه لمركز الشرطة.

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