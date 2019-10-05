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سقوط مركبة من منحدر جبلي وإصابة قائدها بالطائف (صور)

سقوط مركبة من منحدر جبلي وإصابة قائدها بالطائف (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أصيب قائد مركبة بإصابات متوسطة، إثر سقوط مركبته من منحدر جبلي في منتزه الحدبان في منطقة الشفا بمحافظة الطائف.

وكان مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، قد تلقى بلاغًا يُفيد بسقوط مركبة من منحدر في منطقة الشفا، وعلى الفور توجهت الفرق الإسعاقية إلى الموقع.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف، إن الحالة عبارة عن سقوط مركبة من نوع لكزس من منحدر يقدر بـ100 متر تقريبًا بمنطقة الحدبان في الطريق المؤدي إلى الشفا.

وأضاف الشريف أنه تم إخراج قائد المركبة عن طريق فريق الإنقاذ، وتم نقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر؛ متأثرًا برضوض وإصابات متوسطة وصحته مستقرة.

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