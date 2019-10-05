«العمل» تكشف شروط منح «الإعانات السنوية».. تضم 142 مرضاً وإعاقة

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كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن قائمة “الإعانات السنوية” التي تصرف للمواطنين ولمن يحمل هوية القبائل النازحة المتنقلة، والتي تضم 142 حالة مرضية وإعاقة وبترا.

وأوضحت وزارة العمل، وفقا لـ”عكاظ”، أن صرف الإعانات مرتبط بضوابط مالية عدة، منها أن يقل دخل المستفيد عن 4 آلاف ريال، وبعد وفاة المستفيد يتم صرف شهر الوفاة للورثة.

فيما يتوقف الصرف لوفاة المستفيد، أو في حالة عدم تحديث بيانات المستفيد، ومضي المهلة المقررة بـ 3 أشهر من تاريخ جدول التحديث، أو في حالة تجاوز دخل المستفيد الحد المانع الـ 4 آلاف ريال، أو عند طلب المستفيد أو ولي أمره إيقاف الإعانة، بعد كتابة إقرار بذلك.