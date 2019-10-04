«العمل» تكشف موعد تطبيق ضوابط الحماية من «التعديات السلوكية»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المنافسة» تُشهِّر بـ4 شركات وتغرمها 28 مليون ريال.. لارتكاب هذه المخالفات

«المنافسة» تُشهِّر بـ4 شركات وتغرمها 28 مليون ريال.. لارتكاب هذه المخالفات

أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة

أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة

بالفيديو.. مداهمة مركز طبي تكشف عن مفاجأة بشأن مقيمة تعمل طبيبة تجميل

بالفيديو.. مداهمة مركز طبي تكشف عن مفاجأة بشأن مقيمة تعمل طبيبة تجميل

وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة

وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة

«العمل» تكشف موعد تطبيق ضوابط الحماية من «التعديات السلوكية»

«العمل» تكشف موعد تطبيق ضوابط الحماية من «التعديات السلوكية»
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم الجمعة، أن قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بالقطاع الخاص سيُطبق اعتباراً من 20 أكتوبر الجاري.

وقال أبا الخيل، إن القرار الذي اعتمده وزير العمل الأربعاء الماضي سيساهم في تحسين بيئة العمل وتطويرها، وبالتالي جذب المواطنين والمواطنين للقطاع الخاص.

وأضاف متحدث العمل، أن تحسين بيئة العمل يقوم على أسس نبيلة؛ مثل الاحترام وعدم التدخل في خصوصية الآخرين وحفظ الحقوق والكرامة والحرية الشخصية، والابتعاد عن الممارسات غير المقبولة مثل الإساءة والتحرش والمضايقات وغيرها من الممارسات التي تؤثر على الإنتاجية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل» تحذر: 25 ألف غرامة على المنشآت بسبب «التعديات السلوكية»

«العمل» تحذر: 25 ألف غرامة على المنشآت بسبب «التعديات السلوكية»

وزارة العمل تكشف عن ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في القطاع الخاص

وزارة العمل تكشف عن ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في القطاع الخاص

خصومات وتسهيلات.. «العمل» توقع اتفاقية مع «سكني» لخدمة منسوبي الوزارة

خصومات وتسهيلات.. «العمل» توقع اتفاقية مع «سكني» لخدمة منسوبي الوزارة

إعلانات توظيف لـ«أعمال تطوع».. و«العمل»: يستحق المتعاقد أجرًا عليها

إعلانات توظيف لـ«أعمال تطوع».. و«العمل»: يستحق المتعاقد أجرًا عليها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 15
مقالات

الطوفان القادم 15

المزيد
كلمات غيرتني
تدوينات حرة

كلمات غيرتني

المزيد
الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>