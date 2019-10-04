«العمل» تكشف موعد تطبيق ضوابط الحماية من «التعديات السلوكية»

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم الجمعة، أن قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بالقطاع الخاص سيُطبق اعتباراً من 20 أكتوبر الجاري.

وقال أبا الخيل، إن القرار الذي اعتمده وزير العمل الأربعاء الماضي سيساهم في تحسين بيئة العمل وتطويرها، وبالتالي جذب المواطنين والمواطنين للقطاع الخاص.

وأضاف متحدث العمل، أن تحسين بيئة العمل يقوم على أسس نبيلة؛ مثل الاحترام وعدم التدخل في خصوصية الآخرين وحفظ الحقوق والكرامة والحرية الشخصية، والابتعاد عن الممارسات غير المقبولة مثل الإساءة والتحرش والمضايقات وغيرها من الممارسات التي تؤثر على الإنتاجية.