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أمانة عسير تستعيد 135 ألف متر من أراضي الدولة المعتدى عليها

أمانة عسير تستعيد 135 ألف متر من أراضي الدولة المعتدى عليها
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تواصل – متابعات:

تمكنت أمانة منطقة عسير، ممثلة في بلدياتها الفرعية، من استعادة  أكثر من 15.066.91 ألف مترمربع من أراضي الدولة المعتدى عليها في عسير وخميس مشيط.

ونجحت بلدية الشعف الفرعية في استعادة هذه الأراضي الحكومية، وضبط مخالفة التعديات، وإزالتها، ومتابعة، ومراقبة الأراضي الحكومية من قبل مراقبي البلدية، ورفع مخلفات بواقع 557 طناً، وإنهاء 15 حجة استحكام، وتعشيب ثلاث مقابر.

وكثفت البلدية الجولات المسائية على المطاعم والبوفيهات، وإغلاق مطعمين، وتطبيق الغرامات والجزاءات تجاه المخالفين والقيام بعمليات الرش بالمبيدات الحشرية بشكل دوري لملعب نادي المصيف؛ نظراً لتأثر أرضيته بالديدان، وانتشارها في الموقع، والشخوص على سبع قضايا ما بين أراض وتعديات وإنشاءات، بحسب “عكاظ”.

وقدمت البلدية العديد من الخدمات؛ منها تعديل استخدام الأراضي من زراعي إلى سكني لـ5 أراضٍ، وتعميد مقاول مشروع بلدية الشعف الجديد بإيصال التيار الكهربائي خلال أسبوع، وكذلك بما يخص الاتصالات السعودية، وتهيئة غرفة التحكم، بينما كثفت بلدية السودة الفرعية أعمالها في متابعة المواقع الحكومية، وإزالة إحداث في قرية العزيزية، وهو عبارة عن عمل إحدى المعدات دون تصريح، كما واصلت البلدية جولاتها الرقابية على المحلات التجارية، وإغلاق محلين لعدم وجود تراخيص.

وأوضح المتحدث باسم بلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أن البلدية أزالت تعديات على مساحة 120 ألف مترمربع، إذ عملت البلديات الفرعية التابعة للبلدية على تكثيف الجهود الرقابية الميدانية بالمحافظة لضبط التعديات والإحداثات وإزالتها من مواقع عدة وبمساحات مختلفة، إذ تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه ذلك، بما يحقق إنفاذ التوجيهات السامية وتعاميم وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوجيهات إمارة منطقة عسير، وإشراف الأمانة لاحتواء مشكلات التعديات والإحداثات منذ بدايتها، ومنع انتشارها والعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين.

ودعت البلدية أهالي المحافظة بالتعاون معها والإبلاغ عن أي إحداثات مشاهدة، وذلك عن طريق خدمة 940 حتى تتمكن البلدية من إزالة المخالفات أولاً بأول وفق ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات.

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