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في بث مباشر عبر «فيسبوك».. «أم» تسيء معاملة رضيعتها وتعرض حياتها للخطر

في بث مباشر عبر «فيسبوك».. «أم» تسيء معاملة رضيعتها وتعرض حياتها للخطر
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تواصل – وكالات:

في مشهد أثار حالة من الاستياء والغضب، بثت امرأة أمريكية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” مقطع فيديو مباشراً، تظهر فيه وهي تدخّن في وجه ابنتها البالغة من العمر شهراً واحداً، وترفعها باليد الأخرى بوضعية خطيرة.

وتفاعلت الشرطة مع المقطع المتداول، وتمكنت الشرطة الأمريكية من الوصول إليها، وتوقيفها بتهمة سوء معاملة الأطفال.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه بعد وصول الشرطة إلى شقة تيريشا سيكستون في مدينة تشاتانوغا الأمريكية، أتى العديد من الجيران إلى الشقة وأطلعوا الشرطة على مقطع الفيديو”، فيما وجهت السلطات الأمريكية تهماً إلى سيكستون، بسوء معاملة الأطفال، وستخضع للمحاكمة الجمعة المقبلة.

كما تم توجيه تهمة سوء معاملة الشرطة أيضاً إلى سيكستون، وجرى اعتقالها واقتيادها إلى مركز الشرطة للتحقيق، في حين أودعت الطفلة لدى جدتها.

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