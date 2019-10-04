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«مكافحة التبغ»: انتشار التدخين بالمملكة يكبد الاقتصاد 480 مليار ريال

«مكافحة التبغ»: انتشار التدخين بالمملكة يكبد الاقتصاد 480 مليار ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ أن السماح بالشيشة يتعارض مع مبادرات بعض الجهات الحكومية في مكافحة التدخين.

وقالت لولوة الغامدي منسق العلاقات الدولية في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، خلال مشاركتها في ورشة عمل “الرقابة على التبغ”، أن العبء الاقتصادي من انتشار التدخين بالمملكة سيصل إلى 480 مليار ريال في 2030.

وأشارت إلى أن تنوع وسائل وصور استخدام التبغ وعدم وجود تراخيص لبيع منتجات التبغ في منافذ البيع، يعد من أبرز تحديات عمل اللجنة، وفقا لـ”الرياض”.

وتابعت الغامدي، أن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ هو أن يصل معدل انتشار استخدام التبغ إلى 5% في عام 2030م عبر تطبيق سياسات الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ بشكل متكامل، منوهةً إلى أن من أبرز نقاط الضعف في مواجهة مكافحة التبغ وتعارض معايير بعض الجهات مع اللائحة التنفيذية للنظام، هو قلة الدراسات والمسوحات الخاصة باستخدام التبغ وفق المنهجية العلمية.

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