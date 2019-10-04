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تحذير للآباء.. 4 أعراض تنذر بإصابة طفلك بـ«السكري»

تحذير للآباء.. 4 أعراض تنذر بإصابة طفلك بـ«السكري»
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تواصل – وكالات:

يحذر الأطباء عادة من بعض الأعراض التي قد تندر بإصابة الاطفال بالسكري من النوع الأول، والتي تستدعي استشارة الطبيب.

وقال دكتور أندرياس نوي، نائب رئيس الجمعية الألمانية للسكري، إن السكري من النوع الأول يُصيب الأطفال أيضاً، مشيراً إلى أنه يرجع في الغالب إلى أسباب وراثية.

وأضاف نوي أن أعراض السكري من النوع الأول تتمثل في كثرة شرب الماء وكثرة التردد على المرحاض، بالإضافة إلى التعب الشديد وفقدان الوزن.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من إصابة الطفل من خلال فحوصات الدم والبول، وفي حال التحقق من الإصابة بالسكري، فإنه يتم العلاج بواسطة الحَقن بالأنسولين.

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