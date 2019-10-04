رسمياً.. «إنستقرام» يطلق «Threads» للتراسل مع المقربين

تواصل – وكالات:

أعلنت شبكة إنستغرام، اليوم الخميس، إطلاق تطبيقها للتواصل مع الأصدقاء المقربين عبر الصور، ومقاطع الفيديو Threads، معتمداً على الكاميرا كوسيلة جديدة لتبادل الرسائل مع المقربين بطريقة أكثر تفاعلاً وخصوصية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن تطبيقها يعمل بشكل مستقل وصُمم مع أخذ الخصوصية، والسرعة، والاتصالات المقربة في الحسبان.

ويمكن للمستخدم مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، والرسائل، والقصص، مع قائمة أصدقاء مقربين على إنستغرام.

وقالت إنستغرام إنه يمكن للمستخدم التركيز على الأشخاص المهمين، مع الحصول على صندوق وارد، وإشعارات مخصصة.

وعلى غرار تطبيق سناب شات، يفتح تطبيق “Threads” مباشرة على الكاميرا، لتسريع مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، ويوفر للمستخدم إضافة اختصارات، بسرعة كبرى، كما يوفر التطبيق ميزة جديدة باسم الحالة تُمكن المستخدمين من رؤية ما يفعله المقربون، بعد اختيار أيقونة، بما في ذلك: الدراسة، والقيادة.

ويتوفر التطبيق بدءاً من اليوم في جميع أنحاء العالم، لنظامي أندرويد على متجر جوجل بلاي، و آي أو إس على متجر آب ستور.