رسمياً.. «إنستقرام» يطلق «Threads» للتراسل مع المقربين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المنافسة» تُشهِّر بـ4 شركات وتغرمها 28 مليون ريال.. لارتكاب هذه المخالفات

«المنافسة» تُشهِّر بـ4 شركات وتغرمها 28 مليون ريال.. لارتكاب هذه المخالفات

أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة

أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة

بالفيديو.. مداهمة مركز طبي تكشف عن مفاجأة بشأن مقيمة تعمل طبيبة تجميل

بالفيديو.. مداهمة مركز طبي تكشف عن مفاجأة بشأن مقيمة تعمل طبيبة تجميل

وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة

وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة

رسمياً.. «إنستقرام» يطلق «Threads» للتراسل مع المقربين

رسمياً.. «إنستقرام» يطلق «Threads» للتراسل مع المقربين
0

تواصل – وكالات:

أعلنت شبكة إنستغرام، اليوم الخميس، إطلاق تطبيقها للتواصل مع الأصدقاء المقربين عبر الصور، ومقاطع الفيديو Threads، معتمداً على الكاميرا كوسيلة جديدة لتبادل الرسائل مع المقربين بطريقة أكثر تفاعلاً وخصوصية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن تطبيقها يعمل بشكل مستقل وصُمم مع أخذ الخصوصية، والسرعة، والاتصالات المقربة في الحسبان.

ويمكن للمستخدم مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، والرسائل، والقصص، مع قائمة أصدقاء مقربين على إنستغرام.
وقالت إنستغرام إنه يمكن للمستخدم التركيز على الأشخاص المهمين، مع الحصول على صندوق وارد، وإشعارات مخصصة.

وعلى غرار تطبيق سناب شات، يفتح تطبيق “Threads” مباشرة على الكاميرا، لتسريع مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، ويوفر للمستخدم إضافة اختصارات، بسرعة كبرى، كما يوفر التطبيق ميزة جديدة باسم الحالة تُمكن المستخدمين من رؤية ما يفعله المقربون، بعد اختيار أيقونة، بما في ذلك: الدراسة، والقيادة.

ويتوفر التطبيق بدءاً من اليوم في جميع أنحاء العالم، لنظامي أندرويد على متجر جوجل بلاي، و آي أو إس على متجر آب ستور.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

3 ميزات جديدة في «إنستجرام».. تعرف على كيفية استخدامها

3 ميزات جديدة في «إنستجرام».. تعرف على كيفية استخدامها

بالفيديو.. كيف تهزم ألاعيب عصابات الابتزاز عبر «انستغرام وتويتر»؟

بالفيديو.. كيف تهزم ألاعيب عصابات الابتزاز عبر «انستغرام وتويتر»؟

«فيس بوك» تعترف: كلمات سر ملايين الحسابات مكشوفة للعلن

«فيس بوك» تعترف: كلمات سر ملايين الحسابات مكشوفة للعلن

أخيرًا.. ميزة الرسائل الصوتية تصل «إنستقرام»

أخيرًا.. ميزة الرسائل الصوتية تصل «إنستقرام»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 15
مقالات

الطوفان القادم 15

المزيد
كلمات غيرتني
تدوينات حرة

كلمات غيرتني

المزيد
الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>