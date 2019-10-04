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تصادف وجودهم بالموقع.. 3 ممرضين ينقذون مقيماً تعرض لحادث دهس في ينبع

تصادف وجودهم بالموقع.. 3 ممرضين ينقذون مقيماً تعرض لحادث دهس في ينبع
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذ 3 ممرضين رجلاً تعرّض لحادث دهس، على الطريق الساحلي الرابط بين ينبع البحر والهيئة الملكية، بعد أن تواجدوا هناك صدفة.

وتعرض الرجل وهو مقيم في العقد الثالث من عمره، لحادث دهس على طريق الهيئة الملكية الساحلي بينبع مساء أمس، وفقد الوعي، إضافة إلى معاناته من نقص في الأوكسجين وكان في حالة خطرة.

وسارع الممرضون الثلاثة وهم مواطنون للوقوف على الحالة وتعاملوا معها وكان معهم حقائب إسعافات أولية؛ ما ساهم في استقرار وضع المصاب حتى مباشرة الفرق الطبية من المركز الطبي بمستشفى الهيئة الملكية والهلال الأحمر.

ورغم أن الممرضين الثلاثة كانوا في إجازة رسمية، وهم تابعون لمديرية صحة ينبع، إلا أنهم ساهموا في التعامل مع الحالة، حتى تم نقلها إلى مستشفى الهيئة الملكية لتلقي العلاج.

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