«صحة الرياض» تكشف تفاصيل الإطاحة بوافدة خريجة آداب تعمل كطبيبة تجميل

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كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، تفاصيل ضبط وافدة خريجة تخصص الآداب وتعمل كطبيبة جلدية في المملكة.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن بلاغاً من مواطنة قاد لضبط الوافدة خريجة الآداب التي تعمل كطببية جلدية وتجميل وتقوم بعمليات حقن “البوتكس” و”الفيلر”، وبعد التأكد من صحة البلاغ من قبل إدارة الالتزام بالوزارة جرت مداهمة المركز الطبي الذي تعمل به الوافدة والذي يقع بشمال الرياض.

وأضافت أنه تم ضبط عدد المخالفات بالمركز من بينها وجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود كوادر طبية تعمل دون الحصول على التراخيص النظامية لمزاولة النشاط، إضافة إلى أنه يعمل بأقل من الحد الأدنى من الكوادر اللازم توفرها.

وتابعت صحة الرياض أن فريق إدارة الالتزام اكتشف عدم وجود شهادات الهيئة العامة للغذاء والدواء لأجهزة الليزر الموجودة في المجمع، إلى جانب عدم استخدام الأساليب الصحيحة لتعقيم الأدوات الطبية، وعدم الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية، موضحة أنه ستتم إحالة كافة المخالفات التي رصدت إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية بالرياض لإصدار العقوبات النظامية بحق المجمع.

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