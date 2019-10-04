«المرور» لقائدي المركبات: هذه الممارسات على الطرق تُعرضكم للغرامة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المنافسة» تُشهِّر بـ4 شركات وتغرمها 28 مليون ريال.. لارتكاب هذه المخالفات

«المنافسة» تُشهِّر بـ4 شركات وتغرمها 28 مليون ريال.. لارتكاب هذه المخالفات

أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة

أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة

بالفيديو.. مداهمة مركز طبي تكشف عن مفاجأة بشأن مقيمة تعمل طبيبة تجميل

بالفيديو.. مداهمة مركز طبي تكشف عن مفاجأة بشأن مقيمة تعمل طبيبة تجميل

وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة

وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة

«المرور» لقائدي المركبات: هذه الممارسات على الطرق تُعرضكم للغرامة

«المرور» لقائدي المركبات: هذه الممارسات على الطرق تُعرضكم للغرامة
0

 

تواصل – فريق التحرير:
دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، لتجنب الممارسات التي تتسبب في تعطيل الآخرين أثناء القيادة على الطرق.

وناشد المرور قائدي المركبات بعدم التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة، وذلك لتبادل أطراف الحديث، أو الاستدلال على موقع معين، أو لمشاهدة حادِث على الطريق.

الجدير بالذكر أن لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية تنص على غرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً، لمن يسير بمركبته بسرعة أقل بكثير عن السرعة المحددة بالطريق، وذلك تحت مسمى “التباطؤ على نحو يعرقل الحركة”.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير النقل يكشف حقيقة بدء احتساب رسوم طرق في المملكة (فيديو)

وزير النقل يكشف حقيقة بدء احتساب رسوم طرق في المملكة (فيديو)

قائد مركبة يقطع إشارة المرور عمداً ويعترض على من خلفه (فيديو)

قائد مركبة يقطع إشارة المرور عمداً ويعترض على من خلفه (فيديو)

بدائل لغرامات المخالفات المرورية.. طلب من «الشورى» إلى «الداخلية»

بدائل لغرامات المخالفات المرورية.. طلب من «الشورى» إلى «الداخلية»

المرور يحذر قائدي المركبات: ارتكاب هذه المخالفة يُعرضكم لغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال

المرور يحذر قائدي المركبات: ارتكاب هذه المخالفة يُعرضكم لغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 15
مقالات

الطوفان القادم 15

المزيد
كلمات غيرتني
تدوينات حرة

كلمات غيرتني

المزيد
الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>