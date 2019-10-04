«المرور» لقائدي المركبات: هذه الممارسات على الطرق تُعرضكم للغرامة

تواصل – فريق التحرير:

دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، لتجنب الممارسات التي تتسبب في تعطيل الآخرين أثناء القيادة على الطرق.

وناشد المرور قائدي المركبات بعدم التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة، وذلك لتبادل أطراف الحديث، أو الاستدلال على موقع معين، أو لمشاهدة حادِث على الطريق.

الجدير بالذكر أن لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية تنص على غرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً، لمن يسير بمركبته بسرعة أقل بكثير عن السرعة المحددة بالطريق، وذلك تحت مسمى “التباطؤ على نحو يعرقل الحركة”.