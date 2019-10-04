تعرّف على أهم الأطعمة الضرورية لتنشيط الدماغ

تواصل – وكالات:

لا يربط كثير من الناس بين نوع الأطعمة التي يتضمنها النظام الغذائي وبين صحة الدماغ، عادة ما يكون الربط بين الطعام والقلب أو ضغط الدم أو نسبة السكر، لكن الحقيقة هي أن نوعية الطعام يمكن أن تعطي أنشطة الذهن والذاكرة والتفكير دفعة قوية للأمام، أو تبطيء منها.

إليك أهم الأطعمة لصحة الدماغ: