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ارتفاع قتلى مظاهرات العراق إلى 31 شخصاً وحرق مقرات حكومية ببغداد

ارتفاع قتلى مظاهرات العراق إلى 31 شخصاً وحرق مقرات حكومية ببغداد
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تواصل – وكالات:

أعلنت خلية الأزمة العراقية ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 31 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 1188 جريحا.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن اشتباكات بالأسلحة وقعت بين متظاهرين والقوات الأمنية في حي العامل جنوب غرب بغداد، وأن محافظ واسط أعلن إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، كما عادت خدمة عودة الإنترنت في بغداد بشكل محدود.

وأطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية الرصاص الحي في الهواء مجدداً في وقت سابق، لتفريق عشرات المتظاهرين الذين أشعلوا إطارات في ساحة التحرير بوسط بغداد، رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجراً، بحسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”.

وأقدم المتظاهرون الغاضبون في العراق، أمس الخميس، على حرق مقار حكومية في منطقة التاجي شمال بغداد

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب ساحة عدن ببغداد وحرق آليات للأمن، وفقا لـ”العربية”.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى خلال 48 ساعة تظاهرات تخللها اشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين أسفرت عن قتلى ومئات المصابين، حيث بدأت هذه المظاهرات الثلاثاء الماضى بتجمع أكثر من 1000 شخص وتوجههم نحو ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بتغيير الحكومة لفشلها فى تحسين الخدمات وتوفير الوظائف.

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