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هل يستمر الدعم بعد حذف حساب المستفيد؟.. رد صادم من «حساب المواطن»

هل يستمر الدعم بعد حذف حساب المستفيد؟.. رد صادم من «حساب المواطن»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حالة حذف الحساب من قبل المستفيد فلن يتم صرف الدعم حسب النظام المتبع في البرنامج.

جاء ذلك في رد من البرامج على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “سجلت بحساب المواطن وقبلتوني مؤهل، لكن حذفت الحساب اليوم، هل ينزل لي شيء؟”.

ورد برنامج حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “في حال تم حذف الحساب لن يتم صرف الدعم”.

وأوضح برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، أن الدعم الخاص بالدفعة الـ23 سيتم إيداعه في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر.

ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.

وأضاف أن إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة الـ21 (شهر أغسطس) أكثر من 370 مليون ريال.

وأضاف القحطاني: “أن أرباب الأسر الذين حصلوا على الدفعة الأخيرة 2.2 مليون رب أسرة، لديهم 8.7 مليون تابع، فيما بلغ عدد المستقلين 1.5 مليون مستفيد، منهم 781 ألف مستفيدة مستقلة، و718 ألف مستفيد مستقل”.

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