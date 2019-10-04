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اعتماد لائحة اشتراطات تقديم منتجات «التبغ».. تحديد الأماكن المحظورة

اعتماد لائحة اشتراطات تقديم منتجات «التبغ».. تحديد الأماكن المحظورة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الخميس، اعتماد لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، والتي ينتظر البدء بالعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية قريباً.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن اللائحة تتكون من ١١ مادة تتضمن الاشتراطات العامة، مشتملة على المواقع والمباني والتجهيزات والمرافق والأمان والسلامة.

وأضافت أن القسم الثاني من اللائحة والمعني بالاشتراطات الخاصة؛ اشتمل على تفصيلات لتجهيزات المعسل والجراك والطريقة النظامية لتقديمها للمرتادين، والنظافة العامة، والترخيص والنظافة الشخصية والممارسات الصحية.

وحددت اللائحة المواقع التي يسمح بالترخيص للمطاعم والمقاهي بتقديم المعسل فيها داخل المدن، وتضمنت الأشرطة التجارية؛ وهي المناطق المصنفة كمنطقة تجارية أو المحصورة بشوارع تجارية رئيسة، وتتضمن المواقع المسموحة: الشوارع التجارية، والمراكز والمجمعات التجارية، الكورنيش، الشواطئ، مرافق الإيواء السياحي، المناطق الصناعية والمستودعات ومعارض السيارات.

ومنعت اللائحة ترخيص تقديم الجراك والمعسل في المواقع الداخلة في الحدود الشرعية لمكة المكرمة، والمواقع الداخلة ضمن حدود الدائري الثالث للمدينة المنورة.

واشترطت اللائحة أن تكون صالة تقديم المعسل في جلسات مفتوحة وليست مقسمة إلى غرف مستقلة كاملة الجدران لها أبواب، مع منع وضع حواجز داخل صالات تقديم المعسل نهائياً، كما شددت اللائحة على توفير مكان خاص بتحضير المعسل والجراك، ومنعت تقديم منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن ١٨ سنة.

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