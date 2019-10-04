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تناول القهوة بالسمن.. 4 فوائد صحية مذهلة

تناول القهوة بالسمن.. 4 فوائد صحية مذهلة
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تواصل- وكالات:

يلجأ البعض لإضافة السمن إلى مشروب القهوة وذلك للحصول المزيد من الفوائد، وخاصة ما يتعلق بتخسيس الوزن.

وفيما يلي 4 فوائد صحية لمزيج القهوة مع السمن، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- صحة الأمعاء

بالنسبة للبعض، قد تكون القهوة السادة مؤذية للجهاز الهضمي، وتزعج عصارات المعدة، إلا أن إضافة السمن إلى القهوة يساعد على التقليل من أضرار القهوة على المعدة، وذلك لأنه يحتوي على نوع مفيد من حامض الدهون وأحماض أوميغا 3، وهو أمر جيد لصحة الجهاز الهضمي.

2- تسريع فقدان الوزن

لا ينصح بتخطي الدهون تماماً أثناء محاولة إنقاص الوزن. ما يجب عليك فعله هو اختيار الدهون الأكثر فائدة في خطة نظامك الغذائي، والتي من شأنها تسريع فقدان وزنك بكفاءة. عندما تختار تضمين دهون مغذية مثل السمن، فإنك تضاعف فوائد القهوة. من ناحية أخرى، فإن القهوة بالسمن لا تشعرك بالشبع فحسب، ولكنها أيضاً تمنع إنتاج هرمون الجوع، مما يبطئ عملية الهضم ويجعلك تتناول كميات أقل من الطعام.

3- استبدالها بوجبة الإفطار
إن كنت من الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، فإن تناول القهوة بالسمن يمكن أن يوفر بعض السعرات الحرارية المستمدة من الدهون لتحصل على بعض الطاقة في فترة الصباح.

4- الحالة المزاجية
يفيد محتوى الدهون في السمن، الدماغ ويعزز الروابط العصبية ويحسن إنتاج الهرمونات في الجسم، ما يساعد على الحفاظ على حالة مزاجية مستقرة ومرتفعة لديك.

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