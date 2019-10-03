شرطة الرياض تكشف ملابسات الاعتداء على طفل وترويعه بإشعال النيران

تواصل – واس:

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنيفه وترويعه بإشعال قداحة لإخافته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال – بفضلٍ من الله – عن تحديد هويته، حيث اتضح أنه مواطن من أقارب الطفل، في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.