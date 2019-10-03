الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة

أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة

بالفيديو.. مداهمة مركز طبي تكشف عن مفاجأة بشأن مقيمة تعمل طبيبة تجميل

بالفيديو.. مداهمة مركز طبي تكشف عن مفاجأة بشأن مقيمة تعمل طبيبة تجميل

وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة

وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة

وزير العمل يزف بشرى للعاملين في منشآت القطاع الخاص

وزير العمل يزف بشرى للعاملين في منشآت القطاع الخاص

شرطة الرياض تكشف ملابسات الاعتداء على طفل وترويعه بإشعال النيران

شرطة الرياض تكشف ملابسات الاعتداء على طفل وترويعه بإشعال النيران
0

تواصل –  واس:

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنيفه وترويعه بإشعال قداحة لإخافته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال – بفضلٍ من الله – عن تحديد هويته، حيث اتضح أنه مواطن من أقارب الطفل، في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أول تعليق من هيئة حقوق الإنسان على واقعة الطفل المعنّف

أول تعليق من هيئة حقوق الإنسان على واقعة الطفل المعنّف

توجيه عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة تعنيف طفل وحرق جسده

توجيه عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة تعنيف طفل وحرق جسده

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل ضبط خاطفي عامل محطة الوقود

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل ضبط خاطفي عامل محطة الوقود

شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على مندوب التأمين المحتال

شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على مندوب التأمين المحتال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كلمات غيرتني
تدوينات حرة

كلمات غيرتني

المزيد
الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد
ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>