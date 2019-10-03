صفعة أوروبية لـ«فيسبوك».. إزالة خطابات الكراهية والتشهير والمحتوى المهين

تواصل – وكالات:

في صفعة جديدة لمجموعة “فيسبوك”، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن المحاكم الوطنية في أوروبا بوسعها أنّ تأمر المنصات الإلكترونية بإزالة مواد تشهيرية في أرجاء العالم.

ويعتبر القرار بمثابة انتصار للجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي، الطامحة لإجبار شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة على تلبية المعايير الأوروبية بشأن خطاب الكراهية والمحتوى المهين.

وتعود القضية لدعوى أقامتها السياسية في حزب الخضر النمساوي إيفا غلافيشنيغ أمام محكمة نمساوية مطالبة بإزالة منشورات على “فيسبوك” قرر القضاة أنها تشهر بها ويمكن مطالعتها على الموقع في أرجاء العالم.

وتتضمن الدعوى منشورات من حسابات مزيفة وصفت غلافيشنيغ بـ”الفاسدة” ورفضت “فيسبوك” إزالتها.

وأحالت محكمة نمساوية أعلى القضية على محكمة العدل الأوروبية لإبداء الرأي وإصدار الحكم، الذي لا يمكن طعنه، والذي سيتم استخدامه كمرجعية في أرجاء أوروبا.

وبموجب هذا القرار، سيتعين على “فيسبوك” أو منصات مماثلة مثل “تويتر” التزام أكبر بمراقبة المحتوى المنشور على منصاتهم وإزالة أي محتوى مهين أو يحتوى خطاب كراهية حتى لو من حسابات مزيفة.

وأدانت “فيس بوك” قرار المحكمة الأوروبية قائلة إنّه “يقوّض المبدأ المتعارف عليه منذ زمن طويل أن دولة ما لا يمكنها فرض قوانينها بشأن التعبير على دولة أخرى”، كما استنكرت إلزامها بمتابعة المحتوى “المماثل” الذي يكرر الإهانات أو خطاب الكراهية.

وكان نفس المحكمة قد قضت الأسبوع الماضي بأن “جوجل”، غير مطالبة بتطبيق “الحق في النسيان” عبر الإنترنت على محرّكات البحث التابعة لها خارج أوروبا، في قرار تاريخي يشكل نصراً للمجموعة الأمريكية.

وفي حكم مرتقب، قالت المحكمة إنّ القوانين الأوروبية لا تمنع المحاكم من اتخاذ قرار بإزالة المعلومات أو حجب الدخول في أرجاء العالم.