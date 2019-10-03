هجوم مسلح على مقر للشرطة الفرنسية.. وسقوط 4 قتلى

تواصل – وكالات:

هاجم رجل مسلح بسكين مقرا للشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، وهو ما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد الشرطة، بحسب تقارير إعلامية.

وأعلنت السلطات أن المهاجم يعمل في مقر الشرطة، موضحة أنه قُتل بإطلاق نار في موقع الحادث. وقد أغلقت الشرطة المنطقة التي وقع فيها الهجوم، فيما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي حول الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من تنفيذ الشرطة الفرنسية إضرابا في أنحاء البلاد احتجاجا على تزايد حوادث العنف التي تستهدف الشرطة وارتفاع نسبة حوادث الانتحار في أوساط أفرادها.