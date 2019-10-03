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قرار مهم من «الخطوط السعودية» بشأن إنهاء إجراءات السفر وتصعيد الركاب

قرار مهم من «الخطوط السعودية» بشأن إنهاء إجراءات السفر وتصعيد الركاب
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تواصل – الرياض:

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية أنه سيتم تعديل وتوحيد الأوقات الخاصة بمواعيد إقفال منصات معاينة وإنهاء إجراءات السفر وبوابة التصعيد في جميع المطارات الدولية والداخلية، حرصاً منها على تحسين مستوى أداء الرحلات المغادرة من محطات المنشأ وتسهيلاً للإجراءات والحد من تأخير الرحلات.

وأوضحت الخطوط السعودية أنه سيتم إغلاق منصات إنهاء إجراءات السفر قبل ساعة من موعد الإقلاع المجدول لجميع الرحلات المغادرة الدولية والداخلية، وإغلاق بوابات تصعيد الضيوف قبل 20 دقيقة من موعد الإقلاع المجدول لجميع الرحلات، حسب “عكاظ”.

وأضافت الشركة أنه في حالة عدم تمكن أحد الضيوف من الوصول في الوقت المحدد إلى منصة المعاينة أو إلى بوابة التصعيد للطائرة يحق لمدير المحطة أو من ينوب عنه اتخاذ القرار المناسب إما بقبول الضيف أو رفضه، مع الأخذ في الاعتبار ألا يؤثر هذا القرار على موعد مغادرة الرحلة في الوقت المجدول لها، وأنه سيتم الإعلان قريباً عن تاريخ التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات.

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