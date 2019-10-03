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مفاجأة.. طعام شائع يخفض مستويات السكر في الدم
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تواصل – وكالات:

مرض السكري من النوع الثاني هو مرض مزمن يتطلب إجراءات لإصلاح النظام الغذائي. وقد ينصح الأطباء بتاول بعض الأطعمة لضبط نسبة السكر في الدم، وثبت علمياً بأن العديد من الأطعمة تعمل على خفض مستويات السكر والحفاظ على الصحة.

وتشير الدلائل إلى أن تناول البامية يوفر فوائد صحية كثيرة للجسم، وأهمها الخصائص التي تساعد على خفض نسبة السكر في الدم.

وأشارت إحدى الدراسات التي نشرت عام 2011 في مجلة الصيدلة والعلوم الحيوية، إلى أن باحثون في الهند وجدوا أن الفئران المصابة بمرض السكري التي تتغذى على حبوب البامية المجففة شهدت انخفاضاً في مستويات الجلوكوز في الدم، في حين أظهرت دراسات أخرى انخفاضاً تدريجياً في مستوى الجلوكوز في الدم بعد إجراء تجارب منتظمة على عدد من مرضى السكري الذين تناولوا البامية لمدة عشرة أيام.

إضافة إلى الدراسات السابقة، قال العديد من مرضى السكري لموقع “ديابيتيس” الإلكتروني، إنهم شهدوا انخفاضاً في مستويات السكر في الدم بعد نقع قطع البامية في الماء لليلة كاملة ثم قيامهم بشرب عصيرها في الصباح.

وعلى مدى عقود من الزمن، كانت بذور البامية المحمصة دواءً شعبياً في عدد من دول الشرق الأوسط لعلاج مرض السكري.

وبحسب الدراسات فإن الألياف الغير قابلة للذوبان التي تتواجد في البامية تساعد في استقرار نسبة الجلوكوز في الدم عن طريق إبطاء معدل امتصاص السكر من الأمعاء، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.

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