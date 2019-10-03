الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة

أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة

بالفيديو.. مداهمة مركز طبي تكشف عن مفاجأة بشأن مقيمة تعمل طبيبة تجميل

بالفيديو.. مداهمة مركز طبي تكشف عن مفاجأة بشأن مقيمة تعمل طبيبة تجميل

وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة

وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة

وزير العمل يزف بشرى للعاملين في منشآت القطاع الخاص

وزير العمل يزف بشرى للعاملين في منشآت القطاع الخاص

بعد 4 أشهر من اختفائه.. العثور على المفقود «الشهري» متوفى في جدة

بعد 4 أشهر من اختفائه.. العثور على المفقود «الشهري» متوفى في جدة
0

تواصل- مكة المكرمة:

تمكنت الجهات الأمنية من العثور على المفقود “مبيت الشهري” في حي الجوهرة متوفى بعد 4 أشهر على اختفائه.

أوضح ذلك شقيق المفقود عبدالعزيز معيض الشهري، وقال: عثرت الجهات الأمنية على شقيقي متوفى في حي الجوهرة بجدة بعد 4 أشهر من إبلاغنا باختفائه.

وأضاف أنه تم استلام الجثمان وأُديت الصلاة عليه في الحرم المكي قبل دفنه في مكة المكرمة بعد إنهاء الإجراءات.

وأوضح أن أخيه “مبيت” سافر من محافظة بارق إلى جدة نهاية رمضان لشراء قطع غيار لآلياته الثقيلة التي يملكها برفقة أحد أصدقائه، وكان آخر تواصل له بوالدته في 25 رمضان، وأكّد أنه لا يزال في جدة.

وأضاف: بالاتصال على هاتفه فُوجئنا برد شخص من جنسية عربية ذكر أنه عثر على هاتفه الجوّال بجوار أحد معارض السيارات، ومن حينها فُقد الاتصال به وعُثر على مركبته مقابل المعرض تبعد كيلومتراً واحداً، فتم إبلاغ الجهات الأمنية في النهار الذي يليه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد 3 أسابيع من البحث.. العثور على مفقود أضم متوفى

بعد 3 أسابيع من البحث.. العثور على مفقود أضم متوفى

فُقد منذ 12 يوماً بالرياض.. أسرة الشاب «السلمي» تناشد مساعدتها في البحث عنه

فُقد منذ 12 يوماً بالرياض.. أسرة الشاب «السلمي» تناشد مساعدتها في البحث عنه

رصدته كاميرا مراقبة.. العثور على مفقود عنيزة في مكة

رصدته كاميرا مراقبة.. العثور على مفقود عنيزة في مكة

الدفاع المدني يعلن العثور على مفقود سيل وادي ضمد

الدفاع المدني يعلن العثور على مفقود سيل وادي ضمد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كلمات غيرتني
تدوينات حرة

كلمات غيرتني

المزيد
الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد
ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>