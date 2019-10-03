بعد 4 أشهر من اختفائه.. العثور على المفقود «الشهري» متوفى في جدة

تواصل- مكة المكرمة:

تمكنت الجهات الأمنية من العثور على المفقود “مبيت الشهري” في حي الجوهرة متوفى بعد 4 أشهر على اختفائه.

أوضح ذلك شقيق المفقود عبدالعزيز معيض الشهري، وقال: عثرت الجهات الأمنية على شقيقي متوفى في حي الجوهرة بجدة بعد 4 أشهر من إبلاغنا باختفائه.

وأضاف أنه تم استلام الجثمان وأُديت الصلاة عليه في الحرم المكي قبل دفنه في مكة المكرمة بعد إنهاء الإجراءات.

وأوضح أن أخيه “مبيت” سافر من محافظة بارق إلى جدة نهاية رمضان لشراء قطع غيار لآلياته الثقيلة التي يملكها برفقة أحد أصدقائه، وكان آخر تواصل له بوالدته في 25 رمضان، وأكّد أنه لا يزال في جدة.

وأضاف: بالاتصال على هاتفه فُوجئنا برد شخص من جنسية عربية ذكر أنه عثر على هاتفه الجوّال بجوار أحد معارض السيارات، ومن حينها فُقد الاتصال به وعُثر على مركبته مقابل المعرض تبعد كيلومتراً واحداً، فتم إبلاغ الجهات الأمنية في النهار الذي يليه.