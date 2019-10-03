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الأمن العام يكشف تفاصيل الإطاحة بشاب امتهن سرقة المركبات في وضع التشغيل

الأمن العام يكشف تفاصيل الإطاحة بشاب امتهن سرقة المركبات في وضع التشغيل
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تواصل – جدة:
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة من الإطاحة بمواطن في العقد الثالث من العمر، بتهمة امتهانه سرقة المركبات التي يتركها أصحابها في وضع التشغيل.
وأوضح الأمن العام أن رجال الأمن ألقوا القبض على الشاب أثناء قيادته مركبة (هوندا) مسروقة كان قد تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام أحد المحلات التجارية.
وأضاف أنه توفرت دلائل على امتهان الشاب سرقة المركبات أثناء إيقافها في وضع التشغيل، حيث أقر الشاب خلال التحقيق معه بسرقة 3 مركبات.
وأشار الأمن العام إلى أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص لمحاسبته.
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