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الاستخدامات المتعددة لـ«البيكنج صودا» من «آرم آند هامر» تبهر المستهلكين في المملكة

الاستخدامات المتعددة لـ«البيكنج صودا» من «آرم آند هامر» تبهر المستهلكين في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت “آرم آند هامر” العلامة التجارية الشهيرة للعناية الشخصية والمنزلية في الولايات المتحدة، والتي يثق بها المستهلكون منذ نحو 170 عام، منتجها المنزلي متعدد الاستخدامات من “البيكنج صودا” (بيكربونات الصودا) في متاجر “هايبر بنده” المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وحضرت وسائل الإعلام والمدونين المدعوين وغيرهم من الشخصيات حفل الإطلاق الذي تم تنظيمه في معرض هايبر بنده روشان مول بجدة، لمشاهدة والتعرف على أكثر من 100 استخدام منزلي لـ بيكربونات الصودا من آرم آند هامر.

وكونها منتجاً صديقاً للبيئة، تتميز بيكربونات الصودا من آرم آند هامر بأنها لطيفة على الأسطح وقوية على الأوساخ في نفس الوقت، مع أكثر من 100 استخدام مجرب وموثوق تشمل التنظيف وإزالة الروائح الكريهة سواء في المطبخ، أو الحمام، أو المرآب، أو حمام السباحة، إلى جانب العناية الشخصية كتبييض الأسنان وتقشير البشرة.

بهذه المناسبة قال أحمد الهيني، مدير وحدة الأعمال بشركة “عرين” الشرق الأوسط، الموزع المحلي لشركة “تشيرش آند دوايت” الشرق الأوسط: “انطلقت منتجاتنا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى العالم، وهي موثوقة من قبل العائلات على مدى 170 عام، لذا فإننا متحمسون لتقديمها هنا في السعودية. وبغض النظر عن نوع الاستخدام فلن يستغرق هذا المنتج إلا قدراً بسيطاً من الوقت والجهد لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. ومع تنامي وعي المستهلكين بضرورة خفض أضرار المواد الكيميائية المستخدمة في حياتهم اليومية، تقدم بيكربونات الصودا من آرم آند هامر حلا طبيعياً آمناً وفعالا (عند التقيد بالإرشادات) لمجموعة واسعة من الاستخدامات في جميع أنحاء المنزل. ونحن واثقون من أنه سيحظى بإقبال جيد من العملاء لتغيير الطريقة التي يؤدون بها أنشطتهم اليومية.”

وبيكربونات الصودا من آرم آند هامر معروفة في كل منزل تقريبًا في الولايات المتحدة لتطبيقاتها المتنوعة والعديدة، وقد حازت على ثقة المستهلكين من حول العالم لعقود عدة. وتوفر منتجات بيكربونات الصودا من آرم آند هامر حلاً متعدد الاستخدامات وميسور التكلفة للعائلات، وقد أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج فعالة من أول استخدام.

تقدم بيكربونات الصودا من آرم آند هامر حلاً شاملاً للعديد من مشاكل النظافة، وهو ما تم استعراضه أمام الحضور في حفل الإطلاق في روشان مول.

حيث قالت إحدى المستهلكات: “بعد تجربته اليوم، ستكون آرم آند هامر على الأرجح علامتي الوحيدة لشراء بيكربونات الصودا. فقد فوجئت بالعدد الهائل من الأمور التي يمكن استخدامها فيها.”

في حين قال أحد المدونين: “بصراحة، تعتبر بيكربونات الصودا من آرم آند هامر حلًا طبيعيًا بالكامل لمئات الاستخدامات المنزلية والعناية الشخصية.”
نبذة عن “آرم آند هامر”

تقود شركة “تشيرتش آند دوايت” المتأسسة في عام 1846 صناعة بيكربونات الصودا في الولايات المتحدة الأمريكية، المعروفة شعبياً باسم “بيكنغ صودا”، وهو منتج طبيعي ينظف ويزيل الروائح الكريهة بفعالية، كما أنه ينفش عجينة الخبز ومنظم ممتاز للحموضة.

تعد علامة “آرم آند هامر” التابعة للشركة أحد أكثر العلامات التجارية موثوقية عبر مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية والمتخصصة التي تم تطويرها واشتقاقها من بيكربونات الصودا. وقد نجحت علامة “آرم آند هامر” في تسخير قوة التنظيف التي يتمتع بها مُركب بيكربونات الصودا لتشكيل أفضل المنتجات عبر طيف غير مسبوق من الفئات، تغطي: التنظيف والغسيل، نظافة الحيوانات الأليفة، الخبز والطبخ، الرعاية المنزلية، الصحة والجمال، العناية بالفم. حيث دخلت “آرم آند هامر” السوق السعودي في عام 2019 وهي متاحة عبر متاجر “هايبربنده” المنتشرة عبر المملكة.

لمزيد من المعلومات وللاطلاع على كامل تشكيلة منتجات آرم آند هامر تفضل بزيارةwww.armandhammerarabia.com
أو تابع الصفحات على فيسبوك وإنستغرام armandhammerarabia@.

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