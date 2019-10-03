فرض حظر التجول في بغداد.. ومقتل 11 متظاهراً جنوب العراق

تواصل – وكالات:

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، فرض حظر كامل على التجول في بغداد، وذلك إثر الاشتباكات بين متظاهرين معارضين للحكومة وقوات الأمن.

وبدأ تطبيق حظر التجول في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم، ويستمر حتى إشعار آخر، حسبما ورد في ” بي بي سي’.

وفي وقت سابق، فرضت السلطات حظراً للتجول في ثلاث مدن أخرى، مع تصاعد المظاهرات للاحتجاج على سوء الخدمات العامة وتفشي الفساد وعدم توفر فرص عمل.

وقالت مصادر من الشرطة ومصادر طبية: إن 11 شخصاً بينهم شرطي قُتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق.

وأضافت المصادر- بحسب رويترز- أن سبعة محتجين وشرطياً قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة.