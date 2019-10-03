بالتنسيق مع «الداخلية».. «الحياة الفطرية» تتحرى عن مقطع الغزال المقيد في سوق بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

بدأت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، التحري عن مقطع فيديو ظهر من خلاله أحد أنواع الغزلان وقد تم تقييده وعرضه في أحد الأسواق بمنطقة مكة المكرمة.

وكشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية بندر بن إبراهيم الفالح، عن أن الهيئة تنسق وبشكل دائم مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية في حال وجود أي نشر لمخالفات النظام للتحري عن المخالفين وضبطهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ لكون هذه الجهات هي المعنية بمتابعة مخالفات النشر.

ودعا الجميع لإبلاغ الهيئة عن أي مخالفات لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض للمساهمة في منع مثل هذه المخالفات.