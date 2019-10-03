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(فيديو) يوثق قوة العاصفة الرعدية التي تعرضت لها مكة

(فيديو) يوثق قوة العاصفة الرعدية التي تعرضت لها مكة
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تواصل- وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوضح مدى قوة وشدة العاصفة الرعدية التي تَعَرّضت لها مكة المكرمة يوم أول أمس والمراكز الواقعة شمالها، إذ صاحبت الأمطارَ الغزيرة صواعقُ قوية ورياحٌ شديدة.

وشملت العاصفة الرعدية كلاًّ من أحياء جنوب وجنوب غرب العاصمة المقدسة؛ وقد سال العديدُ من الشعاب والأودية، وتأتي هذه الأمطار  قبل دخول موسم الوسم يوم ١٦ أكتوبر، بمشيئة الله.

يذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أعلنت بداية الأسبوع عن تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة؛ ابتداء من يوم الثلاثاء وتستمر إلى الجمعة.

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