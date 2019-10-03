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نصائح مهمة لمصابي الربو خلال الأمطار والأجواء الباردة

نصائح مهمة لمصابي الربو خلال الأمطار والأجواء الباردة
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تواصل – وكالات:

قدمت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة 4 نصائح لمرضى الربو، وحذرتهم من التعرض للأمطار التي تشهدها المنطقة حاليًا والهواء البارد، وأكدت أن التغير المناخي هو أحد أسباب تهيج نوبات الربو. وأضافت أن مغادرة المنازل قد تفوت على البعض تناول الأدوية أو تصرف انتباههم عن تناول بعض الجرعات، مما يؤدي إلى تفاقم المرض، وظهور الأعراض بشكل كبير بعد التعرض لهذه الظروف الجوية.

ودعت «صحة مكة» مرضى الربو إلى تجنب التعرض للأمطار والهواء البارد حتى لا تهيج النوبات لديهم، وقالت: «عندما يجبر المريض على الخروج من المنزل يجب أن يكون حريصًا على تغطية رأسه وفمه وأنفه، وشددت على أهمية أن يحمل المريض معه البخاخ الإسعافي، والذي يهدف إلى توسيع الشعب الهوائية»، وأكدت ضرورة الحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب، أو التوجه إلى أقرب مركز للطوارئ في حالة عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي أو تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.

وتشهد مكة المكرمة خلال هذه الأيام هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت معظم أرجائها، مصحوبة بعواصف رعدية، وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد نايف الشريف، أن الدفاع المدني بالمنطقة استنفر طاقاته البشرية والآلية، حيث تم إعادة تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات في الميادين.

 

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