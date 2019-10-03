الحصيني: اليوم أول «طالع الصرفة».. فيه انصراف الحر

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قال خبير الأرصاد الجوية عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الخميس أول أيام طالع «الصرفة»، وآخر نجوم «سهيل»، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، وهو الوسم الذي يوافق دخوله ١٤٤١/٢/١٧هـ، لافتًا إلى أن سبب تسمية العرب هذا النجم باسم (الصرفة) لانصراف الحر عند طلوعه بإذن الله، وتختفي فيه السحب القادمة من الشرق تدريجيًّا.

وتوقع الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، هطول أمطار على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، مشيرًا إلى أن لجنة تسمية الحالات المناخية في المملكة أقرت تسمية هذه الحالة المطرية باسم «هيكا».