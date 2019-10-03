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بعد الفيديو المتداول.. القبض على سارق السيارة في جدة

بعد الفيديو المتداول.. القبض على سارق السيارة في جدة
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تواصل – جدة:

ألقت شرطة جدة القبض على شاب عشريني سرق سيارة مواطن في حي الإسكان الجنوبي مستغلا ترجل قائد المركبة تاركا السيارة في وضع التشغيل وبداخلها طفل.

وتداول مغردون على مواقع التواصل مقطع فيديو للواقعة أظهر ترجل السائق متوجها نحو إحدى المحلات التجارية وكانت السيارة في وضع تشغيل وبداخلها فتى في الوقت الذي كان شاب عشريني يعبر أمام المركبة قام من فوره بالدوران حولها ومن ثم فتح باب السائق وهو يطلب من الفتى الموجود بداخلها النزول.

بدورها، قامت شرطة جدة وبمتابعة من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة بعد أن تلقت البلاغ في إنشاء عدد من النقاط الأمنية وتكثيف التواجد الأمني لإسقاط الجاني وهو ما تحقق بعد ساعات من تنفيذ الجريمة ليتم القبض على الجاني تمهيداً لإحالته للنيابة العامة، حسب “عكاظ”.

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