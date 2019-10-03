بالفيديو.. مداهمة مركز طبي تكشف عن مفاجأة بشأن مقيمة تعمل طبيبة تجميل

تواصل – الرياض:

ضبطت فرق وزارة الصحة، يوم أمس (الأربعاء)، مقيمة من جنسية عربية تحمل شهادة من كلية الآداب وتعمل كطبيبة تجميل، وذلك إثر مداهمة مركز طبي متخصص في التجميل والأسنان.

ونشر الإعلامي فيصل العبد الكريم، مقطع فيديو يوضح وقت المداهمة ومكان اختباء المقيمة حين داهمتها لجنة من الفرق الرقابية بوزارة الصحة، مشيراً إلى أنها تمت إحالتها إلى النيابة العامة ومركز المخالفات الطبية.

إلى ذلك، قال الدكتور فهد الشهراني من إدارة الالتزام بوزارة الصحة، إن المقيمة خريجة كلية آداب إلا أنها تعمل كطبيبة تجميل وتحقن الفيلر والبوتكس وتضع الخطط العلاجية للمرضى، لافتاً إلى أنها لا تحمل أي شهادة طبية أو صحية.