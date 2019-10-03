يوم علمي لشرح «حائية ابن أبي داود» بجامع «سعد الختلان» في الرياض

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ينظم مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، بوم السبت المقبل الموافق 6/2/1441 هـ ، يوماً علمياً لشرح متن “حائية بن أبي داود”، يحاضر فيه فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل، وذلك عقب صلوات العصر والمغرب والعشاء، في جامع الشيخ سعد بن عبدالعزيز الختلان الكائن بحي الياسمين في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة الجامع أن اليوم العلمي يتميز بوجود وسائل نقل لطلاب الجامعات إلى موقع الجامع، وضيافة خلال فترة الراحة، وتوزيع المتون مجاناً.

ويمكن التسجيل لاستخدام وسائل نقل الطلاب عبر (الرابط)، ويمكن الإطلاع على موقع الجامع.

للاستفسار بمكن الاتصال بالرقم (0559277195).