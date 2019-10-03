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بعد تداول مقطع الواقعة.. الإطاحة بـ «معنف الطفل» في الرياض

بعد تداول مقطع الواقعة.. الإطاحة بـ «معنف الطفل» في الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية في الرياض من القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلاً، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء التوصل للحالة، واتخاذ اللازم حيالها، وذلك بعد تداول وسم “أنقذوا الطفل المعنف من المجرم” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أمس أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفل.

وتنص لائحة حماية الطفل على اعتبار أن عددًا من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية.

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