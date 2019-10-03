وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة

تواصل – فريق التحرير:

نعت جامعة جدة إحدى طالباتها، والتي وجدت أمس الأربعاء متوفاة داخل إحدى دورات المياه بمقر الطالبات الرئيس بالفيصلية.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أنه بحسب تقارير الجهات الأمنية فإن الفتاة توفيت إثر قيامها بإيذاء نفسها.

وأوضح عبدالمجيد الغامدي، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، أن الجهات المختصة بالجامعة قامت باستدعاء الجهات الأمنية والإسعافية مباشرة، التي باشرت الحالة فورا، كما تم استدعاء أسرتها.

وأضاف بأن مدير الجامعة وجه الجهات المختصة بالجامعة بعمل تقرير متكامل عن الحالة، والمتابعة مع الجهات الأمنية.

وقدم باسم الجامعة ومنسوبيها خالص العزاء والمواساة لأسرتها وأساتذتها وزميلاتها.. داعيا الله أن يلهم الجميع الصبر، وأن يغفر لها، ويرحمها.