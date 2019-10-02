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لصالح القوات البحرية الملكية.. بناء أول فرقاطة حربية من طراز «أفانتي 2200» (صور)

لصالح القوات البحرية الملكية.. بناء أول فرقاطة حربية من طراز «أفانتي 2200» (صور)
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تواصل – الرياض:

كشفت شركة “سامي نافانتيا”، وهي المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI وشركة نافانتيا، اليوم الأربعاء في إسبانيا، عن إطلاق عملية بناء أول فرقاطة حربية لصالح القوات البحرية الملكية السعودية من ضمن 5 فرقاطات من طراز “أفانتي 2200” ، والمتوقع أن يتم تسليمها بحلول عام 2023م.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI الدكتور أندرياس شوير إن الشراكة مع نافانتيا تهدف لتعزيز القدرات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية من خلال تصنيع هذه الفرقاطات الحربية الخمس، في توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي بحلول عام 2030.

ولفت شوير إلى أن هذا المشروع سيوفر 6 آلاف وظيفة، مضيفا “ستتاح 1,100 وظيفة مباشرة، وأكثر من 1,800 وظيفة في الصناعات المساعدة، وأكثر من 3 آلاف فرصة عمل غير مباشرة من قِبل موردين آخرين، وتنطوي الاتفاقية على توطين ما يصل إلى 60% من القدرات التقنية للمملكة”.

وأشارت شركة “سامي نافانتيا” أنها ستعمل على تركيب ودمج أنظمة قتال ضمن عقدها الذي تبلغ قيمته أكثر من 900 مليون يورو.

وأضافت أن المشروع المشترك سيركز كذلك على تصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات والاختبارات وأنظمة التحقق، إضافةً إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب.

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