الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة

وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة

وزير العمل يزف بشرى للعاملين في منشآت القطاع الخاص

وزير العمل يزف بشرى للعاملين في منشآت القطاع الخاص

واقعة مفجعة.. رجل دفاع مدني يعثر على طفله مختنقاً بعد حريق منزله بالرياض

واقعة مفجعة.. رجل دفاع مدني يعثر على طفله مختنقاً بعد حريق منزله بالرياض

«النيابة» تكشف مفاجأة بشأن المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين

«النيابة» تكشف مفاجأة بشأن المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين

قرار جديد من فيسبوك بشأن محتوى «الأخبار» على الشبكة.. أموال مقابل النشر

قرار جديد من فيسبوك بشأن محتوى «الأخبار» على الشبكة.. أموال مقابل النشر
0

 

تواصل – وكالات:

قالت مجموعة فيسبوك إن جزءا من وسائل الإعلام التي ستظهر مقالاتها في قسم “الأخبار” المزمع إنشاؤه على شبكة التواصل الاجتماعي ستتقاضى مقابلا لقاء نشرها.

وأوضحت المتحدثة باسم فيسبوك ماري ملغويزو “سنبدأ بدفع مقابل لمجموعة فرعية من المنشورات القادرة على توفير حجم معين من المحتويات المبتكرة القائمة على وقائع وأحداث بشكل منتظم، وذلك بهدف ضمّ مجموعة واسعة من المواضيع”.

وأشارت شبكة التواصل الاجتماعي البالغ عدد مستخدميها 2.4 مليار شهرياً، مؤخرا إلى أن صفحة الأخبار هذه المقرر إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة في الولايات المتحدة ستكون من إعداد صحافيين يتم توظيفهم خصيصاً بهذا الهدف.

وأوضحت ميلغويزو أن “عدد وسائل الإعلام التي سيضمها هذا القسم سيزداد مع الوقت”.

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن فيسبوك تعتزم دفع مقابل مادي لقاء ربع المنشورات التي سترد في صفحة الأخبار هذه والتي سيبلغ عددها مئتين.

وسيقوم فريق من الموظفين العاملين لدى فيس بوك باختيار الأخبار من مواقع إخبارية مختلفة، دون أن يقوم بإنتاج أو تحرير أي محتوى بنفسه، حيث يقوم بتحليل نشاط المستخدم، فتحدد الأنظمة الحسابية تلقائياً تراتب الرسائل على “جدار” المستخدم طبقاً لأفضلياته والمواقع التي يدخل إليها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ما الذي يحدث لجسمك عند بقائك 3 ساعات على مواقع التواصل؟

ما الذي يحدث لجسمك عند بقائك 3 ساعات على مواقع التواصل؟

«فيسبوك» يُخفي عدد «الإعجابات».. تعرّف على السبب

«فيسبوك» يُخفي عدد «الإعجابات».. تعرّف على السبب

«واتسآب» تطلق ميزة تتيح مشاركة الحالة على «فيسبوك».. تعرف عليها

«واتسآب» تطلق ميزة تتيح مشاركة الحالة على «فيسبوك».. تعرف عليها

«فيسبوك» تعترف بوجود خلل تقني في تطبيق «ماسنجر كيدز»

«فيسبوك» تعترف بوجود خلل تقني في تطبيق «ماسنجر كيدز»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد
ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد
نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>