قرار جديد من فيسبوك بشأن محتوى «الأخبار» على الشبكة.. أموال مقابل النشر

تواصل – وكالات:

قالت مجموعة فيسبوك إن جزءا من وسائل الإعلام التي ستظهر مقالاتها في قسم “الأخبار” المزمع إنشاؤه على شبكة التواصل الاجتماعي ستتقاضى مقابلا لقاء نشرها.

وأوضحت المتحدثة باسم فيسبوك ماري ملغويزو “سنبدأ بدفع مقابل لمجموعة فرعية من المنشورات القادرة على توفير حجم معين من المحتويات المبتكرة القائمة على وقائع وأحداث بشكل منتظم، وذلك بهدف ضمّ مجموعة واسعة من المواضيع”.

وأشارت شبكة التواصل الاجتماعي البالغ عدد مستخدميها 2.4 مليار شهرياً، مؤخرا إلى أن صفحة الأخبار هذه المقرر إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة في الولايات المتحدة ستكون من إعداد صحافيين يتم توظيفهم خصيصاً بهذا الهدف.

وأوضحت ميلغويزو أن “عدد وسائل الإعلام التي سيضمها هذا القسم سيزداد مع الوقت”.

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن فيسبوك تعتزم دفع مقابل مادي لقاء ربع المنشورات التي سترد في صفحة الأخبار هذه والتي سيبلغ عددها مئتين.

وسيقوم فريق من الموظفين العاملين لدى فيس بوك باختيار الأخبار من مواقع إخبارية مختلفة، دون أن يقوم بإنتاج أو تحرير أي محتوى بنفسه، حيث يقوم بتحليل نشاط المستخدم، فتحدد الأنظمة الحسابية تلقائياً تراتب الرسائل على “جدار” المستخدم طبقاً لأفضلياته والمواقع التي يدخل إليها.