5 أعراض خطيرة لنقص البروتين في الجسم

تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء الصحة، أن الشخص البالغ يحتاج 8 غرامات من البروتين لكل 1.1 كغم من وزن الجسم، ويعتبر البروتين مصدراً هاماً للأحماض الأمينية اللازمة لوظائف حيوية في الجسم.

وفي حالة إهمال تناول البروتين قد تحدث عدة أعراض للجسم منها:

– تضعف العضلات، فتقل قدرة الجسم على التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية.

– تتراجع القدرة على التركيز، لأن البروتين ضروري لينتج الجسم هرمونات وإنزيمات لازمة لوظائف الدماغ.

– يتباطأ شفاء الجروح، وكذلك يصبح من الصعب على الجلد إصلاح التلف والخدوش.

– يصاب الإنسان بالأنيميا إذا قلت مدخلات جسمه كثيراً من البروتين، لأن كل أطعمة البروتين تحتوي على الحديد وفيتامين بـ 12، ونقصهما يؤدي إلى الأنيميا.

– من أعراض نقص البروتين أيضاً احتباس سوائل الجسم، وضعف وتقصف الأظافر.