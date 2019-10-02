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إطلاق نار وقنابل مسيلة للدموع واحتجاجات واسعة.. ماذا يحدث في العراق؟

إطلاق نار وقنابل مسيلة للدموع واحتجاجات واسعة.. ماذا يحدث في العراق؟
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تواصل – وكالات:

رفع المتظاهرون في العراق، اليوم الأربعاء، سقف المطالب، إلى حد المطالبة برحيل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، فيما تستمر الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد، حيث انتقلت المظاهرات إلى أحياء أخرى بعد طردهم من ساحة التحرير، فيما قام آخرون بقطع الطريق المؤدية إلى مطار بغداد.

وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بالقوة، من خلال إطلاق النار وقنابل مسيلة للدموع لفض الاحتجاجات، الأمر الذي خلف عددا من الجرحى.

وعبر المحتجون عن رفضهم رهن القرار العراقي لإيران أو أي دولة أخرى، كما رفعوا لافتات تطالب برحيل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، محملين إياه مسؤولية ما تشهده البلاد، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وتأتي احتجاجات الأربعاء بعد المظاهرات، التي شهدها العراق يوم الثلاثاء، وأدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 250 آخرين.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي البدء في إجراء تحقيق بشأن حوادث العنف هذه، مشيرا إلى أن الأولوية كانت، وستبقى، مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل.

وخرج المتظاهرون للاحتجاج على أداء حكومة عبد المهدي التي فشلت، وفق المحتجين، في تنفيذ برنامجها الحكومي خلال عام من عمرها.

ويقول المحتجون إن الحكومة “لم تنجز أي شي مهم في الملفات الكبيرة كتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات”. كما فشلت، في تقديرهم، في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، ناهيك عن تدهور قطاع الصحة وضعف أداء الأجهزة الأمنية.

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