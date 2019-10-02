الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«النيابة» تكشف مفاجأة بشأن المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين

«النيابة» تكشف مفاجأة بشأن المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين

في ظروف غامضة.. العثور على جثتي شابين داخل سيارتهما بجازان

في ظروف غامضة.. العثور على جثتي شابين داخل سيارتهما بجازان

السماح للمؤسسات التجارية بالعمل 24 ساعة.. إعفاء 8 أنشطة من المقابل المالي

السماح للمؤسسات التجارية بالعمل 24 ساعة.. إعفاء 8 أنشطة من المقابل المالي

فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

أطنان من الذهب ومليارات الدولارات بمنزل «مسؤول» صيني

أطنان من الذهب ومليارات الدولارات بمنزل «مسؤول» صيني
0

تواصل – وكالات:

بدأت السلطات الصينية التحقيق مع مسؤول محلي في الحزب الشيوعي، وهو عضو في لجان الأحزاب المحلية والبلدية بعد أن تم العثور على “أكوام” من الذهب في منزله في مدينة هايكو، عاصمة مقاطعة هاينان.

وتقدر كمية سبائك الذهب التي عثر عليها في منزل سكرتير لجنة الحزب الشيوعي في هايكو، تشانغ تشي، بحوالي 13.5 طنا، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وعُثر في منزله أيضا على أموال من العملة المحلية تقدر قيمتها بحوالي 37 مليار دولار (268 مليار يوان)، ما يجعله أغنى وأثرى من جاك ما، الذي يعد أغنى رجل في الصين، وفقا لفوربس.

وبحسب تقارير محلية، عثر في منزل تشانغ، الذي يوازي منصبه في الحزب منصب عمدة هايكو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، على دليل لمجموعة ضخمة من العقارات الفخمة التي يعتقد أنها مملوكة له.

ووفقا للتقارير وللجنة التأديبية، فإن تشانغ تشى، الذي يبلغ من العمر 58 عاما، جرد من مناصبه وهو يخضع حاليا لمراجعة تأديبية ويجري التحقيق معه بشأن الكنوز التي عثر عليها في “قلعته”، أو ربما يمكن القول في “مغارته”.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على موقع تويتر شخصا وهو يقوم بعملية جرد لكميات الذهب فيما يعتقد أنها إحدى غرف منزل تشانغ الفخم، بينما تم فرض رقابة على المقطع والأخبار ذات الصلة في الصين.

يشار إلى أنه يمكن أن يواجه المسؤولون المدانون بارتكاب “جرائم اقتصادية”، أو الفساد، عقوبة الإعدام في الصين، بينما كان الرئيس الصيني شي جينبينغ أطلق حملة صارمة لمكافحة الفساد، منذ توليه منصبه في عام 2012.

وكانت هيئة الرقابة على الفساد في الصين قالت، في بيان صدر يوم 6 سبتمبر، إن تشانغ كان موضع شك في أنه انتهك القانون والانضباط بشكل خطير، وأنه بات قيد التفتيش والتحقيق من قبل السلطة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الأمن يكشف غموض واقعة سطو مسلح وسرقة ذهب بالليث.. ويطيح بالجناة

الأمن يكشف غموض واقعة سطو مسلح وسرقة ذهب بالليث.. ويطيح بالجناة

السودان.. تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل

السودان.. تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل

سرقة 4 كيلو ذهب من سيارة وافد بـ«جدة».. والأمن يضبط الجناة

سرقة 4 كيلو ذهب من سيارة وافد بـ«جدة».. والأمن يضبط الجناة

«معادن» تبدأ تطوير منجمين لإنتاج ربع مليون أونصة ذهب سنوياً

«معادن» تبدأ تطوير منجمين لإنتاج ربع مليون أونصة ذهب سنوياً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد
ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد
نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>