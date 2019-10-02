سيول عارمة تجتاح «أبيار الماشي» بالمدينة (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جريان للسيول العارمة، غرب أبيار الماشي، جنوب غرب المدينة المنورة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الغربية من منطقة حائل والجنوبية من منطقة تبوك، كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.