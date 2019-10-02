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بدء تطبيق مقياس القدرات «الورقي» على طلاب الثانوية في هذا الموعد

بدء تطبيق مقياس القدرات «الورقي» على طلاب الثانوية في هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، عن بدء تطبيق مقياس القدرات العامة “الورقي”، يوم الجمعة القادم 5 صفر 1441هـ، للفترة الأولى على طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة.

وقال المتحدث الرسمي لمركز “قياس”، مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، إن المقياس سيعقد يوم الجمعة المقبل من خلال المقرات الورقية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة وعددها 132 مقراً، ويستمر حتى يوم السبت 13 صفر 1441هـ.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات وفق الخطط المعمول بها عند كل اختبار ينظمه المركز في المقرات، لاستقبال الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء المقياس.

وأوضح الرشيد أن اختبار القدرات العامة مقياس موحد لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية؛ كما أنه معيار عادل ودقيق لمساعدة الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب والطالبات الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات، ويقيس القدرات التحليلية والاستدلالية، ويركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، من خلال القدرة على فهم المقروء، والقدرة على إدراك العلاقات المنطقية، وكذلك القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج، والقدرة على القياس.

وأشار إلى أن المركز يتيح إجراء اختبار القدرات العامة عبر الحاسب الآلي بالمقرات “المحوسبة” المنتشرة في مناطق المملكة، والتي تقام بشكل مستمر يومياً طوال العام؛ بهدف توفير مرونة في أوقات الاختبار وتخفيف الانتظار لدخول الاختبار، والوصول بهذه الخدمة والتقنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، وكذلك أبناء السعوديين خارج المملكة، إضافة إلى زيادة السرية ورفع الجودة من خلال استخدام أنظمة إلكترونية مشفرة والتخلص تدريجياً من الاختبارات الورقية وسهولة التعامل مع أنواع الاختبارات والنماذج المختلفة للأسئلة وخاصة الأسئلة التي تعتمد على الصوت والصورة والاستماع والتحدث، إضافة إلى السرعة في إعلان النتائج، كما أنها تلبي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ضعيفو البصر والمعاقون حركياً حيث تم تصميم غرف خاصة في المقرات لهم مهيأة بالكامل.

وحثّ مدير الاتصال والإعلام جميع المتقدمين والمتقدمات للاختبارات الاستعداد الجيّد والاطلاع على المحتوى التعريفي والإرشادي الذي تم توفيره على الموقع الإلكتروني للمركز، إضافة إلى دخول موقع التهيئة والتدريب التابع لمركز “قياس” والذي يهدف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار القدرات العامة، وذلك قبيل دخولهم الاختبار الفعلي، حيث يمكن الاستفادة من البرنامج من خلال زيارة الرابط (هنا).

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