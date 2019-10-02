إعلانات توظيف لـ«أعمال تطوع».. و«العمل»: يستحق المتعاقد أجرًا عليها

تواصل – الرياض:

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن الوزارة رصدت مخالفات في إعلانات التوظيف كتسميتها “بأعمال التطوع”.

وأوضح أبا الخيل، أن مثل هذه الأعمال التي يتم تنفيذها لصالح منشآت تجارية خلال الفعاليات والمواسم تعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق المتعاقد أن يتقاضى أجرًا مقابل العمل فيها، أياً كانت مدة وفترة العمل.

ودعا، إلى إبلاغ الوزارة عن أي مخالفات يتم رصدها في هذا الجانب، عبر تطبيق “معاً للرصد” أو بالاتصال على الرقم 19911، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين دون استثناء.